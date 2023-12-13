Зачем измерять кислотность почвы? Почему уровень pH является одним из основных параметров, влияющих на здоровье садовых и овощных культур? Что вообще означают эти волшебные буквы – pH, и как они переводятся на русский язык? Для успешного садоводства и огорода важно знать характеристики почвы на дачном участке – понимать, насколько она пригодна для выращивания тех или иных культур.
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