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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об Инфантино: «Где нашли этого Фантомаса? Он чудит просто. Джанни хочет удивить весь мир, только не в ту сторону удивляет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал работу  Джанни Инфантино на посту президента ФИФА .

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