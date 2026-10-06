Грамотные все стали? Кто наводит порчу на русский язык

Заслуженный учитель Александр Снегуров: Большинство школьников к старшим классам утрачивает навыки правильной, стройной речи Фото: Михаил Терещенко/ТАССЗнанием русского языка нашей молодежью озаботились лингвисты.
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