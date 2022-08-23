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Мэр Чебоксар умер в возрасте 38 лет после Дня города

В возрасте 38 лет скончался мэр города Чебоксары Олег Кортунов. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе администрации главы Чувашии, пишет РИА Новости.

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