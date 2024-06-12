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Басманный суд Москвы заочно арестовал грузинскую снайпершу ВСУ, пытавшую русских солдат

Басманный суд Москвы заочно арестовал грузинскую снайпершу ВСУ, пытавшую русских солдат

29-летняя гражданка Грузии разыскивается по обвинению в наемничестве на территории Украины.Грузинка Русудан Иванеишвили, ранее служившая в грузинской армии, поступила на службу в так называемый "Грузинский легион" ещё в 2022-м году.

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