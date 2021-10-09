В Москву едет Виктория Нуланд – будут говорить о Донбассе

Прославившаяся благодаря «печенькам» и отсыланию в известном направлении Евросоюза во время киевского майдана, Виктория Нуланд едет в Москву.
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