В Москве проходит акция "Добрая елка"

В российской проходит акция "Добрая елка", в рамках которой любой желающий может перевоплотиться в Деда Мороза и исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью или воспитываются в малообеспеченных семьях.
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