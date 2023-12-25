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В Москве проходит акция "Добрая елка"

В Москве проходит акция "Добрая елка"

В российской проходит акция "Добрая елка", в рамках которой любой желающий может перевоплотиться в Деда Мороза и исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью или воспитываются в малообеспеченных семьях.

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