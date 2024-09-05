Кремль оценил эффективность борьбы с иностранными инструкторами на Украине

Москве доподлинно известно о присутствии на Украине инструкторов из разных стран мира. Они участвуют как в подготовке и тренировке украинских военных, так и непосредственно в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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