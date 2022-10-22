Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

«Динамо» сыграет в черной форме с «Локо» в честь дня рождения Яшина

«Динамо» сыграет в черной форме с «Локо» в честь дня рождения Яшина

«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме. В матче 14-го тура Мир РПЛ бело-голубые выступят в черной форме, которая приурочена ко дню рождения бывшего вратаря клуба и сборной СССР Льва Яшина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх