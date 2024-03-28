Responsible Statecraft: конфискация Западом российских активов сыграет на руку Китаю

Широко обсуждаемая конфискация Западом российских активов станет настоящим подарком Пекину. Как пишет Responsible Statecraft, Китай уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и трансграничных сделках и в последнее время немало в этом преуспел.