Ежегодные вложения в программу "Муравьев-Амурский 2030" превысят 350 млн рублей

Финансирование программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" превысит 350 млн рублей в год, сообщил министр развития Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков в рамках IX Восточного экономического форума.
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