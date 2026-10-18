Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинил бывшего премьер-министра Виктора Орбана в подготовке государственного переворота и пригрозил ему за это уголовным преследованием.