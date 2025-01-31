Вооруженные дезертиры из ВСУ сколачивают банды и контролируют эвакуированные ранее населенные пункты

Будни мужчин. Все что нам интересно

Масштабы дезертирства в украинской армии растут с каждой неделей. Эта тенденция способствует не только снижению боеспособности ВСУ, но и повышению криминогенной обстановки на Украине, поскольку многие солдаты покидают позиции с оружием.