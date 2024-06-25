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Царьград

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Диетолог: кофеин, алкоголь и быстрые углеводы вызывают усталость

Диетолог: кофеин, алкоголь и быстрые углеводы вызывают усталость

Эти продукты стоит исключить из рациона для поддержания энергии и работоспособностиВрач-диетолог из США поделилась советами о том, какие продукты могут вызывать усталость и почему их стоит исключить из рациона для поддержания энергии и работоспособности.

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