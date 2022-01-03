Страны ОПЕК 3 января могут избрать нового генсека организации

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК в понедельник, 3 января, проведут специальную встречу, где обсудят кандидатуру нового генерального секретаря организации, который должен с августа этого года сменить действующего, Мухаммеда Баркиндо.
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК в понедельник, 3 января, проведут специальную встречу, где обсудят кандидатуру нового генерального секретаря организации, который должен с августа этого года сменить действующего, Мухаммеда Баркиндо.
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