В День города в Архангельске представят новый музейный маршрут

Презентация нового маршрута Северного морского музея пройдёт 30 июня, в 12:00Презентация нового маршрута Северного морского музея пройдёт 30 июня, в 12:00— В День города мы приглашаем всех желающих принять участие в премьере нашего нового музейного маршрута.