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Регион 29

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В День города в Архангельске представят новый музейный маршрут

Презентация нового маршрута Северного морского музея пройдёт 30 июня, в 12:00Презентация нового маршрута Северного морского музея пройдёт 30 июня, в 12:00— В День города мы приглашаем всех желающих принять участие в премьере нашего нового музейного маршрута.

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