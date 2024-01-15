Врач подсказал русским, как уберечь себя от рака

Дмитрий Решетов рассказал о главных способах снижения риска ракаГлавный онколог сети здравоохранения "РЖД-Медицина" Дмитрий Решетов в разговоре с "Российской газетой" отметил, что рак может появляться не только из-за наследственности, но и из-за образа жизни.