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Врач подсказал русским, как уберечь себя от рака

Врач подсказал русским, как уберечь себя от рака

Дмитрий Решетов рассказал о главных способах снижения риска ракаГлавный онколог сети здравоохранения "РЖД-Медицина" Дмитрий Решетов в разговоре с "Российской газетой" отметил, что рак может появляться не только из-за наследственности, но и из-за образа жизни.

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