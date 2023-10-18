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Двое мужчин устроили драку за место на парковке в Москве

Двое мужчин устроили драку за место на парковке в Москве

Дорожный конфликт из-за места на парковке в Москве закончился дракой, один человек попал в больницу. Инцидент был зафиксирован в минувший вторник, 17 октября, у дома № 31Г, расположенного на Алтуфьевском шоссе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

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