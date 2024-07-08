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Генерал Попов ещё может спастись? Адвокат рассказал, что поможет опальному офицеру

Генерал Попов ещё может спастись? Адвокат рассказал, что поможет опальному офицеру

Выяснилось, что способно помочь обвиняемому в мошенничестве генералу Ивану Попову.Дело против генерала Ивана Попова продолжает приковывать внимание общественности.

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