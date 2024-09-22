Он направлен на пересмотр итогов Второй мировой войны Эксгумация советских солдат администрацией премьер-министра Эстонии Кристена Михала является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны.
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