На территории Ольхонского района волки массово нападают на скот

На территории Ольхонского района Иркутской области, расположенного в пределах Прибайкальского национального парка, местные жители столкнулись с серьезной проблемой: волки без страха нападают на домашний скот.
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