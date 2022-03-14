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РЖД стреляют мобилу. Холдинг закупает отечественные смартфоны вместо аналогичных, но более дешёвых китайских

РЖД стреляют мобилу. Холдинг закупает отечественные смартфоны вместо аналогичных, но более дешёвых китайских

РЖД намерены приобрести более 16 тысяч водонепроницаемых смартфонов с российской мобильной операционной системой «Аврора».

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