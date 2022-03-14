РЖД стреляют мобилу. Холдинг закупает отечественные смартфоны вместо аналогичных, но более дешёвых китайских

РЖД намерены приобрести более 16 тысяч водонепроницаемых смартфонов с российской мобильной операционной системой «Аврора».
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