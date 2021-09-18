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Спонсор Захара Прилепина: дочь британская, деньги украинские, патриотизм русский - расследование

Спонсор Захара Прилепина: дочь британская, деньги украинские, патриотизм русский - расследование

Александр Бабаков – "За правду": это сочетание у знающих людей вызывает либо слёзы стыда, либо пароксизмы смеха.

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Дмитрий Бибирево
Ну и что этим хотел сказать автор? Он видел или знает людей, у кого в шкафу нет скелета? Или может заявить такое о себе?...
Алла Дубинина
Может надо было устроить встречу что б все это прокомментировали и Захар Прилепин и афтор расследования.
Юрий Гаврилов
Сколько тёмных дел скрыто от общественности.

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