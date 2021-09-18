Спонсор Захара Прилепина: дочь британская, деньги украинские, патриотизм русский - расследование

Андрей СмирновПолитикаСпонсор Захара Прилепина: дочь британская, деньги украинские, патриотизм русский - расследованиеАлександр Бабаков – "За правду": это сочетание у знающих людей вызывает либо слёзы стыда, либо пароксизмы смеха.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий БибиревоНу и что этим хотел сказать автор? Он видел или знает людей, у кого в шкафу нет скелета? Или может заявить такое о себе?...Алла ДубининаМожет надо было устроить встречу что б все это прокомментировали и Захар Прилепин и афтор расследования.Юрий ГавриловСколько тёмных дел скрыто от общественности.Комментировать
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