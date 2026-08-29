Путину представили новую модульную платформу для «Газелей»

В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород президент России Владимир Путин посетил Горьковский автомобильный завод, где ему представили новейшую модульную платформу для лёгких коммерческих автомобилей будущего.
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