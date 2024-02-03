Сергей Галицкий вошёл в топ-500 богатейших людей мира

Владелец футбольного клуба "Краснодар" занимает 454 строчку рейтинга.Издание Bloomberg обновило свой топ-500 богатейших людей мира, в котором краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий поднялся на 26 строчек рейтинга.
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