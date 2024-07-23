Хань Чжэн примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- По приглашению страны-организатора Франции и Международного олимпийского комитета заместитель председателя КНР Хань Чжэн в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина посетит Францию для участия в церемонии открытия 33-х Олимпийских игр в Париже 26 июля, а также для участия в других мероприятиях, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.