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Китай

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Хань Чжэн примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- По приглашению страны-организатора Франции и Международного олимпийского комитета заместитель председателя КНР Хань Чжэн в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина посетит Францию для участия в церемонии открытия 33-х Олимпийских игр в Париже 26 июля, а также для участия в других мероприятиях, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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