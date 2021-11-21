На что способны автомобильные сигнализации в 2021 году?

Автосигнализация необходима для обеспечения противоугонной защиты авто. Это изначальная функция устройства, основная задача которого – предотвратить несанкционированное проникновение в салон и снизить вероятность угона автомобиля.
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