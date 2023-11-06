В Краснодаре задержали парочку закладчиков наркоты

У наркокурьеров при себе было более 70 граммов мефедрона.На улице Симферопольской сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП Карасунского округа и сотрудники ППС задержали двух наркокурьеров – 22-летнего парня и 30-летнюю девушку.