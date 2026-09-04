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Пронедра

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Миллеру хватило пары слов для обозначения кризиса в Европе с газом

Миллеру хватило пары слов для обозначения кризиса в Европе с газом

Что в Европе с газом – Алексею Миллеру хватило пары слов, чтобы охарактеризовать ситуацию. «Будет зима», - иронично заявил глава «Газпрома» журналисту ТАСС на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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