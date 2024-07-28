Командный пункт ВСУ в Великой Новоселке уничтожили подземной бомбой

ВКС России нанесли удар по командному пункту и базе ВСУ в селе Великая Новоселка на Донбассе. Удар был нанесен не привычной авиабомбой с УМПК, а УПАБ — планирующим боеприпасом, предназначенным для поражения хорошо защищенных объектов — в том числе заглубленных.
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