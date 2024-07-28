Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Кто и где видел, что бы пиндосы где то в мире что то построили во благо? Везде, где они побывали, везде разруха. Так ...В США сделали зая...
  • Вовладар Даров
    Да пусть хоть без штанов ходит, только не в России!75-летняя Пугачев...
  • Евгений Бутяра
    Границы закрыть, чухонцев в Россию не пускать, они есть русофобы и твари!Жители Финляндии ...

Командный пункт ВСУ в Великой Новоселке уничтожили подземной бомбой

Командный пункт ВСУ в Великой Новоселке уничтожили подземной бомбой

ВКС России нанесли удар по командному пункту и базе ВСУ в селе Великая Новоселка на Донбассе. Удар был нанесен не привычной авиабомбой с УМПК, а УПАБ — планирующим боеприпасом, предназначенным для поражения хорошо защищенных объектов — в том числе заглубленных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх