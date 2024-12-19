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Ле Пен похвалила Путина за восстановление важной роли России на мировой арене

Ле Пен похвалила Путина за восстановление важной роли России на мировой арене

Российскому лидеру Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене. За это президента страны похвалила лидер фракции партии «Национальное объединение» во парламенте Франции Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.

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