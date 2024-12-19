Российскому лидеру Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене. За это президента страны похвалила лидер фракции партии «Национальное объединение» во парламенте Франции Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.
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