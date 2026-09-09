Девять миллионов за пять минут: как воры вынесли шедевры Ренуара из музея

Новое ограбление во Франции сегодня потрясло весь мир. Утром из музея Ренуара похитили картины художника общей стоимостью девять миллионов евро.
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