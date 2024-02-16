Расписание поездов на Савеловском направлении изменится с 17 февраля

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится с 17 по 25 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.