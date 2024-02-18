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Российский боец ММА Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC 298

Российский боец ММА Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC 298

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов, который вышел на замену соотечественнику Икраму Алискерову, 18 февраля проиграл американцу Энтони Эрнандеса на 298-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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