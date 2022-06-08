В Хабаровске военнослужащие 12-го ГУМО России выполнили стрельбы из автоматов АК-74М

В Хабаровске военнослужащие 12-го ГУМО России выполнили стрельбы из автоматов АК-74М

Стрельба велась на дальностях от 100 до 400 метров по неподвижным и движущимся мишеням со сменой огневых позиций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх