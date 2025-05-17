Равил Гайнетдин: Мәчетләр - куркыныч учагы түгел ул

Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе мөфти шәех Равил Гайнетдин мөселманнарга каршы «пычрак ату» компаниясе баруы турында һәм мөселманнарның, мәчетләрнең куркыныч чыганагы булмавын билгеләде.
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