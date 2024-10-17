Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Это ты сморщенное Жопе мешаешь нормально людям жить , утырок поганый и чмо реальное.Боррель: лидер ХА...
  • Вовладар Даров
    Лучше бы сделали подъемные при оформлении на службу в полицию, скоро никого не останется!!!!РЖД вводит подъем...
  • Игорь Рябин
    Провокационная статья.... Ох, проверить бы автора, чей он, откуда..В армии РФ проком...

Собянин: в Москве к 2027 году построят 12 новых станций метро и две электродепо

Собянин: в Москве к 2027 году построят 12 новых станций метро и две электродепо

Москва готовится к масштабному расширению сети метрополитена. С 2025 по 2027 год в столице планируется открыть 12 новых станций и ввести в эксплуатацию почти 30 километров линий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх