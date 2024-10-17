Собянин: в Москве к 2027 году построят 12 новых станций метро и две электродепо

Москва готовится к масштабному расширению сети метрополитена. С 2025 по 2027 год в столице планируется открыть 12 новых станций и ввести в эксплуатацию почти 30 километров линий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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