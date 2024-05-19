Умер посол Гондураса в России Эльвир Сальдаго

По неподтвержденным данным, дипломат несколько недель назад обращался к медикам с жалобами на боли в спинеВ Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщил министр иностранных дел республики Энрике Рейна на своей странице в X.