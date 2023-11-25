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Юрий Жирков: «Посоветовал бы «Челси» купить Головина»

Юрий Жирков: «Посоветовал бы «Челси» купить Головина»

«Какого российского игрока я бы посоветовал подписать «Челси»? Посоветовал бы им купить Головина. Есть еще молодые футболисты, которые появляются и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве».

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