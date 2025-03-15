Лукашенко сообщил о предложении Киева создать лагеря для военнопленных Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску создать на территории республики лагеря для военнопленных.
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