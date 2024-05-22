Паливко о хоккее в КХЛ и Северной Америке: «Там больше силовой борьбы, игроки завершают движение хитом. Плюс большая нацеленность на ворота и много голов»

22-летний защитник «Металлурга» два сезона выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Летбридж». – Чем хоккей за океаном отличается от того, что предлагает КХЛ? – Сложно сравнивать именно с КХЛ, так как все-таки там молодежный хоккей, а здесь уже совершенно другой уровень игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии