Паливко о хоккее в КХЛ и Северной Америке: «Там больше силовой борьбы, игроки завершают движение хитом. Плюс большая нацеленность на ворота и много голов»

22-летний защитник «Металлурга» два сезона выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Летбридж». – Чем хоккей за океаном отличается от того, что предлагает КХЛ? – Сложно сравнивать именно с КХЛ, так как все-таки там молодежный хоккей, а здесь уже совершенно другой уровень игры.