Кафе на Карповке закрыли на 25 суток после отравления гостей

Кафе «Солнечный день» на набережной реки Карповки закрыли на 25 суток после того, как два посетителя заболели гастроэнтеритом, а проверка выявила антисанитарные условия, включая отсутствие воды в моечном помещении, ржавчину в холодильниках и персонал без медицинских книжек.