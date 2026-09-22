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Царьград

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Кафе на Карповке закрыли на 25 суток после отравления гостей

Кафе на Карповке закрыли на 25 суток после отравления гостей

Кафе «Солнечный день» на набережной реки Карповки закрыли на 25 суток после того, как два посетителя заболели гастроэнтеритом, а проверка выявила антисанитарные условия, включая отсутствие воды в моечном помещении, ржавчину в холодильниках и персонал без медицинских книжек.

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