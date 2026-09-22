Кафе на Карповке закрыли на 25 суток после отравления гостей

Кафе «Солнечный день» на набережной реки Карповки закрыли на 25 суток после того, как два посетителя заболели гастроэнтеритом, а проверка выявила антисанитарные условия, включая отсутствие воды в моечном помещении, ржавчину в холодильниках и персонал без медицинских книжек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Госпереворот в По...
- ХЛ Глава "Росатома" ...
- Украинский нацист...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым