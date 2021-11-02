Вице-премьер Молдавии Спыну: энергетика страны пришла в норму из-за контракта с «Газпромом»

Ситуация в сфере энергетики Молдавии постепенно возвращается «на круги своя» благодаря заключенному с «Газпромом» контракту, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну в своем аккаунте в Facebook.
Ситуация в сфере энергетики Молдавии постепенно возвращается «на круги своя» благодаря заключенному с «Газпромом» контракту, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну в своем аккаунте в Facebook.
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