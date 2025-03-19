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Маск обвинил Байдена в задержке американских астронавтов на МКС

Маск обвинил Байдена в задержке американских астронавтов на МКС

Американские астронавты, которые ранее вернулись с Международной космической станции на Землю, застряли на МКС почти на 10 месяцев по вине бывшего главы Белого дома Джо Байдена, заявил владелец компании SpaceX и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

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