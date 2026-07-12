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Газета.ру

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РИА Новости: россияне смогут проверять частные клиники и магазины по QR-коду

РИА Новости: россияне смогут проверять частные клиники и магазины по QR-коду

В России планируют внедрить систему маркировки частных медицинских организаций и магазинов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

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