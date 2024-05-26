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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 27 мая в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 27 мая в Крыму

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Детская библиотека-филиал им. Островского (Симферополь, Самокиша, 6) «С книгой по дорогам детства» 6+ 27 мая, 10:00 Библиотекари пригласят юных читателей посетить библиотеку и принять участие в мероприятии, посвященном Всероссийскому дню библиотек.

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