В ставке Зеленского все малохольные(с)

Это уже просто какая-то истерика у режима Зеленского.Гипс снимают, пароход уплывает, 20 миллиардов не дают, мясо заканчивается (про 20 миллиардов особенно обидно).
Популярные статьи
- США: «Комплекс России С-550 — не допустить появления». Ситуацию комментирует Евгений Сатановский
- "Чем закончат русские всем уже и так понятно": После слов премьера Венгрии о судьбе России в США начался сущий кошмар
- Лиходеи впопыхах прячут свои самолёты и вертолёты: Россия отгрузила на передок то, что перепугало их до полусмерти
Свежие комментарии