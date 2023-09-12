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В ставке Зеленского все малохольные(с)

В ставке Зеленского все малохольные(с)

Это уже просто какая-то истерика у режима Зеленского.Гипс снимают, пароход уплывает, 20 миллиардов не дают, мясо заканчивается (про 20 миллиардов особенно обидно).

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Игорь
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