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Обновление Telegram 12.9 принесло поддержку постов-статей и сообществ

Обновление Telegram 12.9 принесло поддержку постов-статей и сообществ

Разработчики Telegram выпустили обновление 12.9, которое добавляет в мессенджер расширенный текстовый редактор, новую систему сообществ и дополнительные инструменты для управления групповыми чатами, включая возможность использовать исчезающие сообщения.

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