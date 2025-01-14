Начался суд: Два летчика-разведчика от ВСУ и "грязная бомба". А они сначала говорили - "заблудились"

александр мозговой

Два года шло следствие... Это что - насмешка? Что нужно было расследовать? Издевательство над всем народом... Сбросили бомбы- что не ясного? Расстрелять сволочей ! Нет будем поить, кормить, охранять, лечить за счет нас. Когда этот дурдом закончится? До сих пор террористов из Крокуса лелеем, Отравителя , что покушался на летчиков , тоже расследуем....уже два года. Сколько можно испытывать терпение народа....