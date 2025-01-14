Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Начался суд: Два летчика-разведчика от ВСУ и "грязная бомба". А они сначала говорили - "заблудились"

Начался суд: Два летчика-разведчика от ВСУ и "грязная бомба". А они сначала говорили - "заблудились"

11 января 2025 г. В следственном изоляторе города Москвы, оказывается, находятся два летчика-пилота легкомоторной авиации страны "незалежки".

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Комментарии
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Владимир Елкин
Опять будем много лет кормить за счет российских налогоплательщиков? Утилизировать и никаких проблем!
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12 час.
Авас Анекак
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3 час.
александр мозговой
Два года шло следствие... Это что - насмешка? Что нужно было расследовать?  Издевательство над всем народом... Сбросили бомбы- что не ясного? Расстрелять сволочей ! Нет будем поить, кормить, охранять, лечить за счет нас. Когда этот дурдом закончится? До сих пор террористов из Крокуса лелеем, Отравителя , что покушался на летчиков , тоже расследуем....уже два года. Сколько можно испытывать терпение народа....
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30 мин.

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