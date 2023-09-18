1rre

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    ???????????Не только у Путин...
  • Oleg Gubarev
    ВПитере все действия совершаются по телефону и довольно оперативно.Эксперты рассказа...
  • Igor Shumarin
    А как же излучение Хокинга, призванное уничтожать черные дыры в самом начале их появления?Ученые обеспокоен...

Никакой российский автомобиль не въедет: какие страны запретили въезд машин на номерах РФ

Никакой российский автомобиль не въедет: какие страны запретили въезд машин на номерах РФ

Никакой российский автомобиль не въедет: какие страны запретили въезд машин на номерах РФ Ирэн ОрлонскаяПосле разъяснений властей Евросоюза о запрете ввоза транспортных средств балтийские государства перестали пускать машины с российскими номерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх