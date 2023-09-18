Никакой российский автомобиль не въедет: какие страны запретили въезд машин на номерах РФ Ирэн ОрлонскаяПосле разъяснений властей Евросоюза о запрете ввоза транспортных средств балтийские государства перестали пускать машины с российскими номерами.
Никакой российский автомобиль не въедет: какие страны запретили въезд машин на номерах РФ Ирэн ОрлонскаяПосле разъяснений властей Евросоюза о запрете ввоза транспортных средств балтийские государства перестали пускать машины с российскими номерами.
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